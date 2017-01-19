Нідерланди підтримуватимуть санкційний тиск на РФ – М.Рютте

"Прем’єр-міністр Нідерландів підтвердив підтримку України у питанні необхідності продовження санкційного тиску на Росію до повного виконання Мінських угод та відновлення територіальної цілісності держави, включаючи Крим, а також якнайшвидшого запровадження ЄС безвізового режиму для громадян України",- йдеться у повідомленні.

Крім того під час зустрічі П.Порошенко і М.Рютте скоординували зусилля, спрямовані на притягнення до відповідальності винних у збитті літака Малайзійських авіаліній МН 17.

Нагадаємо, Президент Петро Порошенко у Давосі провів переговори з прем’єр-міністром Королівства Нідерланди Марком Рютте.