"Ничего не изменит нашу решимость": министр обороны Нидерландов подтвердила поддержку Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен во время своего визита в Киев в минувшие сутки подчеркнула, что ее страна не изменит решимость по поддержке Украины. Соответствующее заявление было обнародовано в эфире одного из телеканалов накануне, передает УНН.
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"У вас есть наша полная поддержка, - её невозможно отозвать, независимо от того, что будет дальше. Разные вещи могут произойти в мире, как сейчас мы наблюдаем за Ближним Востоком. Но ничего не изменит нашу решимость поддерживать вашу страну", – заявила Оллонгрен во время встречи с Президентом Владимиром Зеленским.
Детали
Во время своего визита в Украину, министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен посетила Киев и Харьков, а также встретилась с Президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны Украины Рустемом Умеровым.
Среди тем обсуждения отмечалась дальнейшая поддержка в усилении возможностей украинских защитников и безопасность «зернового коридора».
Зеленский проинформировал о ситуации на поле боя, поблагодарил Нидерланды за важные решения в поддержку Украины, а также вручил Оллонгрен орден князя Ярослава Мудрого III степени – за весомый личный вклад в укрепление межгосударственного сотрудничества, поддержку независимости и территориальной целостности Украины.
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