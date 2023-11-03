"Нічого не змінить нашу рішучість": міністерка оборони Нідерландів підтвердила підтримку України
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен під час свого візиту у Київ минулої доби наголосила, що її країна не змінить рішучість щодо підтримки України. Відповідну заяву було оприлюднено в ефірі одного з телеканалів напередодні, передає УНН.
Цитата
"У вас є наша повна підтримка, - її неможливо відкликати, незалежно від того, що буде далі. Різні речі можуть статися у світі, як зараз ми спостерігаємо за Близьким Сходом. Але нічого не змінить нашу рішучість підтримувати вашу країну", – заявила Оллонгрен під час зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським.
Деталі
Під час свого візиту в Україну, міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен відвідала Київ та Харків, а також зустрілася із Президентом України Володимиром Зеленським і міністром оборони України Рустемом Умєровим.
Серед тем обговорення зазначалась подальша підтримка у посиленні спроможностей українських захисників та безпека «зернового коридору».
Зеленський поінформував про ситуацію на полі бою, подякував Нідерландам за важливі рішення на підтримку України, а також вручив Оллонгрен орден князя Ярослава Мудрого III ступеня – за вагомий особистий внесок у зміцнення міждержавного співробітництва, підтримку незалежності та територіальної цілісності України.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський обговорив з головою Євроради досягненнях України у виконанні рекомендацій для членства в ЄС