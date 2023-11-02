Зеленський обговорив з головою Євроради досягненнях України у виконанні рекомендацій для членства в ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський обговорив з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем майбутню зустріч Європейської ради у грудні та на досягненнях України у виконанні семи рекомендацій для членства в ЄС. Лідери погодились, що з Україною ЄС стане ще сильнішим, передає УНН.
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«Провів телефонну розмову з Шарлем Мішелем, привітав його з 30-річчям Маастрихтського договору. Ми зосередили наш діалог на майбутній зустрічі Європейської ради у грудні 2023 року та на досягненнях України у виконанні семи рекомендацій. Погодились, що з Україною ЄС стане ще сильнішим», - написав Зеленський у Telegram.
Окрім того, Зеленський запросив Мішеля відвідати Україну.
Доповнення
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що розширення – це єдиний шлях до створення сильного та ініціативного ЄС. Як член, Україна зміцнюватиме безпеку та зовнішню політику Євросоюзу.
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