Розширення – єдиний шлях до створення сильного ЄС – Кулеба
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Розширення – це єдиний шлях до створення сильного та ініціативного ЄС. Як член, Україна зміцнюватиме безпеку та зовнішню політику Євросоюзу. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає УНН.
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«Ми одна європейська сім’я націй. Розширення – це єдиний шлях до створення сильного, ініціативного та єдиного ЄС. Як член, Україна зміцнюватиме безпеку та зовнішню політику ЄС. Ми також додамо вартості спільному ринку, що призведе до зміцнення безпеки та процвітання для всіх європейців», - написав Кулеба в Х (Twitter).
Також він висловив вдячність міністру закордонних справ Німеччини Анналені Бербок за проведення сьогоднішньої своєчасної та важливої Берлінської конференції.
Доповнення
Кулеба заявив, що співпраця оборонних індустрій України та ЄС здатна стати наріжним каменем Спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС.
Reuters повідомляло, що 8 листопада виконавча влада Європейського союзу представить оцінку прогресу, досягнутого Україною в її прагненні стати членом ЄС. Це стане ключовим етапом в ухваленні рішення про початок переговорів з Києвом про вступ.