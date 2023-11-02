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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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Расширение - единственный путь к созданию сильного ЕС - Кулеба

Киев • УНН

 • 129865 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Расширение – это единственный путь к созданию сильного и инициативного ЕС. Как член, Украина будет укреплять безопасность и внешнюю политику Евросоюза. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.

Расширение - единственный путь к созданию сильного ЕС - Кулеба

Цитата

«Мы одна европейская семья наций. Расширение – это единственный путь к созданию сильного, инициативного и единого ЕС. Как член, Украина будет укреплять безопасность и внешнюю политику ЕС. Мы также добавим стоимости общему рынку, что приведет к укреплению безопасности и процветания для всех европейцев», - написал Кулеба в Х (Twitter).

Также он выразил благодарность министру иностранных дел Германии Анналене Бербок за проведение сегодняшней своевременной и важной Берлинской конференции.

Дополнение

Кулеба заявил, что сотрудничество оборонных индустрий Украины и ЕС способно стать краеугольным камнем Общей внешней политики и политики безопасности ЕС.

Reuters сообщало, что 8 ноября исполнительная власть Европейского союза представит оценку прогресса, достигнутого Украиной в ее стремлении стать членом ЕС. Это станет ключевым этапом в принятии решения о начале переговоров с Киевом о вступлении.

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