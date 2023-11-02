Зеленский обсудил с главой Евросовета достижения Украины в выполнении рекомендаций для членства в ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем предстоящую встречу Европейского совета в декабре и на достижениях Украины в выполнении семи рекомендаций для членства в ЕС. Лидеры согласились, что с Украиной ЕС станет еще сильнее, передает УНН.
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«Провел телефонный разговор с Шарлем Мишелем, поздравил его с 30-летием Маастрихтского договора. Мы сосредоточили наш диалог на предстоящей встрече Европейского совета в декабре 2023 года и на достижениях Украины в выполнении семи рекомендаций. Согласились, что с Украиной ЕС станет еще сильнее», - написал Зеленский в Telegram.
Кроме того, Зеленский пригласил Мишеля посетить Украину.
Дополнение
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что расширение – это единственный путь к созданию сильного и инициативного ЕС. Как член, Украина будет укреплять безопасность и внешнюю политику Евросоюза.
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