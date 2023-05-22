Ночной ракетный удар по Харьковской области: 10-летний мальчик получил ранения
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. В результате ночного вражеского ракетного удара по Харьковщине ранен ребенок, передает УНН со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
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"... начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Детали
По данным следствия, 22 мая около 2:30 военнослужащие вс рф нанесли ракетный удар по г. Изюм. Частично разрушено здание предприятия, взрывной волной выбило окна в жилых домах, повреждены крыши и хозяйственные постройки.
Получил ранения 10-летний мальчик. Он госпитализирован в больницу.
По предварительным данным, враг выпустил по городу две ракеты типа С-300 с территории белгородской области рф.
Напомним
Как сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, по Харькову и области российские войска наносят удары.