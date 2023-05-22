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Нічний ракетний удар по Харківщині: 10-річний хлопчик отримав поранення

Київ • УНН

 • 515788 перегляди

КИЇВ. 22 травня. УНН. Внаслідок нічного ворожого ракетного удару по Харківщині поранено дитину, передає УНН із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Цитата

"... розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Деталі

За даними слідства, 22 травня близько 2:30 військовослужбовці зс рф завдали ракетний удар по м. Ізюм. Частково зруйновано будівлю підприємства, вибуховою хвилею повибивало вікна у житлових будинках, пошкоджено дахи та господарчі споруди.

Отримав поранення 10-річний хлопчик. Його госпіталізовано до лікарні.

За попередніми даними, ворог випустив по місту дві ракети типу С-300 з території Бєлгородської області рф.

Нагадаємо

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, по Харкову та області російські війська завдають удари.

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