Нічний ракетний удар по Харківщині: 10-річний хлопчик отримав поранення
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Внаслідок нічного ворожого ракетного удару по Харківщині поранено дитину, передає УНН із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
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"... розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні.
Деталі
За даними слідства, 22 травня близько 2:30 військовослужбовці зс рф завдали ракетний удар по м. Ізюм. Частково зруйновано будівлю підприємства, вибуховою хвилею повибивало вікна у житлових будинках, пошкоджено дахи та господарчі споруди.
Отримав поранення 10-річний хлопчик. Його госпіталізовано до лікарні.
За попередніми даними, ворог випустив по місту дві ракети типу С-300 з території Бєлгородської області рф.
Нагадаємо
Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, по Харкову та області російські війська завдають удари.