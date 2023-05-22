Ворог завдає удари по Харкову та області - голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. По Харкову та області російські війська завдають удари, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.
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"Увага! Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигналів тривоги. Залишайтеся в укриттях!" - написав Синєгубов.
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Кореспонденти Суспільного мовника повідомили перед цим про чутні у Харкові вибухи.
А раніше окупанти обстріляли Куп'янськ у Харківській області.
Це все відбувається на тлі подій у бєлгородській області рф, що межує з Харківською.