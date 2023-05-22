росіяни обстріляли Куп'янськ, є поранені - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Російські війська сьогодні вкотре обстріляли Куп'янськ Харківської області, є поранені, повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.
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"Ворог продовжує бити по мирних мешканцях Харківщини. Сьогодні російські окупанти вкотре обстріляли Куп'янськ. На жаль, поранення зазнали 2 жінки - 76-ти та 53-х років. Госпіталізовані в стані середньої тяжкості", - написав Синєгубов.
З його слів, у місті пошкоджені приватні житлові будинки, господарчі споруди та цивільна інфраструктура. На місці працюють екстрені служби, додав голова ОВА.
Додамо
Харківська область України межує з бєлгородською областю росії. Регіон неодноразово обстрілювали С-300 з боку бєлгорода. При цьому росЗМІ сьогодні повідомили нібито про "обстріл" кількох сіл бєлгородської області.