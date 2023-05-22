россияне обстреляли Купянск, есть раненые - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. Российские войска сегодня в очередной раз обстреляли Купянск Харьковской области, есть раненые, сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.
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"Враг продолжает бить по мирным жителям Харьковской области. Сегодня российские оккупанты в очередной раз обстреляли Купянск. К сожалению, ранения получили 2 женщины - 76-ти и 53-х лет. Госпитализированы в состоянии средней тяжести", - написал Синегубов.
По его словам, в городе повреждены частные жилые дома, хозяйственные постройки и гражданская инфраструктура. На месте работают экстренные службы, добавил глава ОВА.
Добавим
Харьковская область Украины граничит с белгородской областью россии. Регион неоднократно обстреливали С-300 со стороны белгорода. При этом росСМИ сегодня сообщили якобы об "обстреле" нескольких сёл белгородской области.