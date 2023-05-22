россияне обстреляли Купянск, есть раненые - ОВА

Цитата

"Враг продолжает бить по мирным жителям Харьковской области. Сегодня российские оккупанты в очередной раз обстреляли Купянск. К сожалению, ранения получили 2 женщины - 76-ти и 53-х лет. Госпитализированы в состоянии средней тяжести", - написал Синегубов.

По его словам, в городе повреждены частные жилые дома, хозяйственные постройки и гражданская инфраструктура. На месте работают экстренные службы, добавил глава ОВА.

Добавим

Харьковская область Украины граничит с белгородской областью россии. Регион неоднократно обстреливали С-300 со стороны белгорода. При этом росСМИ сегодня сообщили якобы об "обстреле" нескольких сёл белгородской области.