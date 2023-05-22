Враг наносит удары по Харькову и области - глава ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. По Харькову и области российские войска наносят удары, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.
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"Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары! Не игнорируйте сигналы тревоги. Оставайтесь в укрытиях!" - написал Синегубов.
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Корреспонденты Общественного вещателя сообщили перед этим о слышимых в Харькове взрывах.
А ранее оккупанты обстреляли Купянск в Харьковской области.
Это все происходит на фоне событий в белгородской области рф, граничащей с Харьковской.