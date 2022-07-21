Ночной обстрел Краматорска: на руинах школы нашли погибшего, под завалами могут быть еще двое
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. Из-под завалов школы в Краматорске Донецкой области, куда ночью попали российские оккупанты, спасатели изъяли тело мужчины, под завалами могут находиться еще два человека, сообщили в ГСЧС Украины, пишет УНН.
Цитата
"Краматорск. Продолжается проведение аварийно-спасательных и поисковых работ на месте разрушенной в результате обстрела школы. Спасателями обнаружено и изъято тело мужчины, под завалами возможно пребывание еще 2-х человек", - сообщили в ГСЧС.
Проведена расчистка и разбор около 110 т разрушенных элементов здания школы, работы продолжаются.
Дополнение
Сегодня российские захватчики разрушили две школы в Донецкой области - в Краматорске и Константиновке.