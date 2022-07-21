Нічний обстріл Краматорська: на руїнах школи знайшли загиблого, під завалами можуть бути ще двоє

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"Краматорськ. Продовжується проведення аварійно-рятувальних та пошукових робіт на зруйнованій внаслідок обстрілу школі. Рятувальниками виявлено та вилучено тіло чоловіка, під завалами можливе перебування ще 2-х осіб", - повідомили у ДСНС.

Проведено розчищення та розбір близько 110 т зруйнованих елементів будівлі школи, роботи тривають.

Доповнення

Сьогодні російські загарбники зруйнували дві школи на Донеччині - у Краматорську та Костянтинівці.