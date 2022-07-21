Нічний обстріл Краматорська: на руїнах школи знайшли загиблого, під завалами можуть бути ще двоє
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. З-під завалів школи в Краматорську на Донеччині, куди вночі поцілили російські окупанти, рятувальники витягли тіло чоловіка, під завалами можуть перебувати ще двоє людей, повідомили в ДСНС України, пише УНН.
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"Краматорськ. Продовжується проведення аварійно-рятувальних та пошукових робіт на зруйнованій внаслідок обстрілу школі. Рятувальниками виявлено та вилучено тіло чоловіка, під завалами можливе перебування ще 2-х осіб", - повідомили у ДСНС.
Проведено розчищення та розбір близько 110 т зруйнованих елементів будівлі школи, роботи тривають.
Доповнення
Сьогодні російські загарбники зруйнували дві школи на Донеччині - у Краматорську та Костянтинівці.