Ночной обстрел Харькова: россияне попали в предприятие в центре города

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«Сегодня ночью рашисты обстреляли предприятие в центре города. Повреждены крыша и стены. На территории цехов находились 3 охранника - они не пострадали», - написал Болвинов.

Следователи на месте, фиксируют правонарушения для будущего правосудия, добавил он.

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Харьков ночью претерпел ракетный удар со стороны российских оккупантов, утром интенсивно обстреливали Чугуев.