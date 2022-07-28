Ночной обстрел Харькова: россияне попали в предприятие в центре города
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Российские оккупанты ночью обстреляли предприятие в центре Харькова. Повреждены крыша и стены. Об этом сообщил начальник Следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов на своей странице в Facebook, пишет УНН.
Цитата
«Сегодня ночью рашисты обстреляли предприятие в центре города. Повреждены крыша и стены. На территории цехов находились 3 охранника - они не пострадали», - написал Болвинов.
Следователи на месте, фиксируют правонарушения для будущего правосудия, добавил он.
Дополнение
Харьков ночью претерпел ракетный удар со стороны российских оккупантов, утром интенсивно обстреливали Чугуев.