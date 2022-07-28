Харків вночі зазнав ракетного удару, вранці інтенсивно обстрілювали Чугуїв - голова ОВА

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"Вночі російські окупанти завдали ракетних ударів по Немишлянському та Київському районах Харкова. Пошкоджені промислові об'єкти, приватний будинок, сталися пожежі. Попередньо – постраждалих немає", - написав Синєгубов у Telegram.

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Також, з його слів, сьогодні зранку ворог інтенсивно обстріляв Чугуїв. Попередньо - із РСЗВ. "Пошкоджені приватні домоволодіння, господарчі споруди. Було влучання снаряду у багатоквартирний житловий будинок, сталася пожежа. Постраждалих, за попередньою інформацією обласного Центру екстреної медичної допомоги, немає. На місці працюють профільні служби", - зазначив голова ОВА.

У Чугуївському районі вчора ввечері селище Печеніги було обстріляне запалювальними снарядами, виникло одразу кілька пожеж на відкритих територіях. Типи вибухонебезпечних предметів рятувальники втстановлюють. Пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, повідомив посадовець.

Протягом минулої доби, за даними Синєгубова, ворог вів обстріли Харківського, Богодухівського, Ізюмського районів області:



У Харківському районі протягом вечора дуже інтенсивно окупанти обстрілювали села Циркуни, сталося 7 пожеж. Пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди.



У Богодухівському районі внаслідок обстрілів горіли поля з пшеницею.



"Загалом протягом доби внаслідок обстрілів окупантів 3 постраждалих у Харківському районі: 2 чоловіків 47 років та 12-річний хлопчик. Один з чоловіків - у важкому стані", - зазначив Синєгубов.

На лінії зіткнення, з його слів, тривають активні бойові дії. "Також ворог завдав авіаудару неподалік Руських Тишків та вів повітряну розвідку з БПЛА. У районі Ізюма окупанти вели штурмові дії у напрямках Довгеньке – Мазанівка та Пасіка – Долина, успіху не мали та відступили з втратами. Наші захисники успішно тримають свої позиції та продовжують нищити загарбників. Україна переможе!" - наголосив голова Харківської ОВА.

Доповнення

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про нічний обстріл міста. Після влучання були пожежі.