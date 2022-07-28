Харків вночі зазнав ракетного удару, вранці інтенсивно обстрілювали Чугуїв - голова ОВА

ukru
Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 36389 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
11:39 • 69105 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
10:23 • 79640 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
10:07 • 89630 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
09:22 • 87554 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

08:59 • 82070 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 88309 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 231392 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 149999 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 172665 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2.9 м/с
92 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме найближчі 2 години
Популярнi новини

США прагнуть посадити сторони за стіл переговорів для тривалого врегулювання в Україні - Держдеп

1 квітня, 05:36 • 52548 перегляди

Трамп "неймовірно наполегливо працює" для мирної угоди між рф та Україною: у Білому домі вказали на невдоволення коментарями сторін

1 квітня, 05:49 • 87969 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 113189 перегляди

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

1 квітня, 07:10 • 108376 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 67189 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 35641 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 231401 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 504902 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 453979 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 659547 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Андрій Сибіга

Володимир Зеленський

Кейр Стармер

Михайло Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Литва

Київ

Харків

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 15939 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

11:05 • 32933 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 67189 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 113189 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 115920 перегляди
Актуальне

Telegram

Фокс Ньюс

Instagram

Financial Times

Facebook

Харків вночі зазнав ракетного удару, вранці інтенсивно обстрілювали Чугуїв - голова ОВА

Харків вночі зазнав ракетного удару, вранці інтенсивно обстрілювали Чугуїв - голова ОВА

Київ • УНН

 • 153634 перегляди

КИЇВ. 28 липня. УНН. Харків вночі зазнав ракетного удару з боку російських окупантів, вранці інтенсивно обстрілювали Чугуїв, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Вночі російські окупанти завдали ракетних ударів по Немишлянському та Київському районах Харкова. Пошкоджені промислові об'єкти, приватний будинок, сталися пожежі. Попередньо – постраждалих немає", - написав Синєгубов у Telegram.

Деталі

Також, з його слів, сьогодні зранку ворог інтенсивно обстріляв Чугуїв. Попередньо - із РСЗВ. "Пошкоджені приватні домоволодіння, господарчі споруди. Було влучання снаряду у багатоквартирний житловий будинок, сталася пожежа. Постраждалих, за попередньою інформацією обласного Центру екстреної медичної допомоги, немає. На місці працюють профільні служби", - зазначив голова ОВА.

У Чугуївському районі вчора ввечері селище Печеніги було обстріляне запалювальними снарядами, виникло одразу кілька пожеж на відкритих територіях. Типи вибухонебезпечних предметів рятувальники втстановлюють. Пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, повідомив посадовець.

Протягом минулої доби, за даними Синєгубова, ворог вів обстріли Харківського, Богодухівського, Ізюмського районів області:

  • У Харківському районі протягом вечора дуже інтенсивно окупанти обстрілювали села Циркуни, сталося 7 пожеж. Пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди.
  • У Богодухівському районі внаслідок обстрілів горіли поля з пшеницею.

"Загалом протягом доби внаслідок обстрілів окупантів 3 постраждалих у Харківському районі: 2 чоловіків 47 років та 12-річний хлопчик. Один з чоловіків - у важкому стані", - зазначив Синєгубов.

На лінії зіткнення, з його слів, тривають активні бойові дії. "Також ворог завдав авіаудару неподалік Руських Тишків та вів повітряну розвідку з БПЛА. У районі Ізюма окупанти вели штурмові дії у напрямках Довгеньке – Мазанівка та Пасіка – Долина, успіху не мали та відступили з втратами. Наші захисники успішно тримають свої позиції та продовжують нищити загарбників. Україна переможе!" - наголосив голова Харківської ОВА.

Доповнення

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про нічний обстріл міста. Після влучання були пожежі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Війна
Bitcoin
$83,723.10
Золото
$3,165.45
Tesla
$264.01
Brent
$74.86
S&P 500
$5,597.25
Газ TTF
$42.29
Ethereum
$1,871.33