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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

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Окупанти вночі двічі обстріляли Харків, - мер

Окупанти вночі двічі обстріляли Харків, - мер

Київ • УНН

 • 208021 перегляди

КИЇВ. 28 липня. УНН. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про нічний обстріл міста. Після попадання були пожежі. Про це інформує УНН.

Деталі

Вночі окупанти двічі відкривали вогонь по Харкову. Обстріли пролунали після півночі, коли у місті пролунали сирени.

Один "приліт" був ближче до центру, інший - в одному з прилеглих до нього районів. Знову ракети С-300.

Цитата

"Як підсумок – дві маленькі пожежі, загашені нашими рятувальниками. Інформації про постраждалих наразі немає", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Про ракетні обстріли повідомляють також у Київській, а також Миколаївській та Чернігівській областях.

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