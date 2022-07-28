Оккупанты ночью дважды обстреляли Харьков, - мэр
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о ночном обстреле города. После попадания были пожары. Об этом информирует УНН.
Детали
Ночью оккупанты дважды открывали огонь по Харькову. Обстрелы раздались после полуночи, когда в городе раздались сирены.
Один "прилет" был ближе к центру, другой – в одном из прилегающих к нему районов. Вновь ракеты С-300.
Цитата
"Как результат – два маленьких пожара, погашены нашими спасателями. Информации о пострадавших пока нет", - говорится в сообщении.
Напомним
О ракетных обстрелах сообщают также в Киевской, а также Николаевской и Черниговской областях.