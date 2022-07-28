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Харьков ночью подвергся ракетному удару, утром интенсивно обстреливали Чугуев - глава ОВА

Харьков ночью подвергся ракетному удару, утром интенсивно обстреливали Чугуев - глава ОВА

Киев • УНН

 • 153634 просмотра

КИЕВ. 28 июля. УНН. Харьков ночью подвергся ракетному удару со стороны российских оккупантов, утром интенсивно обстреливали Чугуев, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"Ночью российские оккупанты нанесли ракетные удары по Немышлянскому и Киевскому районам Харькова. Повреждены промышленные объекты, частный дом, произошли пожары. Предварительно – пострадавших нет", - написал Синегубов в Telegram.

Детали

Также, по его словам, сегодня утром враг интенсивно обстрелял Чугуев. Предварительно – из РСЗО. "Повреждены частные домовладения, хозяйственные постройки. Было попадание снаряда в многоквартирный жилой дом, произошел пожар. Пострадавших, по предварительной информации областного Центра экстренной медицинской помощи, нет. На месте работают профильные службы", - отметил глава ОВА.

В Чугуевском районе вчера вечером поселок Печенеги был обстрелян зажигательными снарядами, возникло сразу несколько пожаров на открытых территориях. Типы взрывоопасных предметов спасатели устанавливают. Поврежден объект критической инфраструктуры, сообщил чиновник.

За прошедшие сутки, по данным Синегубова, враг вел обстрелы Харьковского, Богодуховского, Изюмского районов области:

  • В Харьковском районе в течение вечера очень интенсивно оккупанты обстреливали села Циркуны, произошло 7 пожаров. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.
  • В Богодуховском районе в результате обстрелов горели поля с пшеницей.

"В целом в течение суток в результате обстрелов оккупантов 3 пострадавших в Харьковском районе: 2 мужчин 47 лет и 12-летний мальчик. Один из мужчин - в тяжелом состоянии", - отметил Синегубов.

На линии столкновения, по его словам, продолжаются активные боевые действия. "Также враг нанес авиаудар неподалеку от Русских Тишек и вел воздушную разведку из БПЛА. В районе Изюма оккупанты вели штурмовые действия в направлениях Довгенькое - Мазановка и Пасека - Долина, успеха не имели и отступили с потерями. Наши защитники успешно держат свои позиции и продолжают уничтожать захватчиков. Украина победит!" - подчеркнул глава Харьковской ОВА.

Дополнение

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о ночном обстреле города. После попаданий были пожары.

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