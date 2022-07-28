Нічний обстріл Харкова: росіяни влучили в підприємство в центрі міста

Цитата

«Сьогодні вночі рашисти обстріляли підприємство в центрі міста. Пошкоджені дах та стіни. На території цехів знаходились 3 охоронці - вони не постраждали», - написав Болвінов.

Слідчі на місці, фіксують правопорушення для майбутнього правосуддя, додав він.

Доповнення

Харків вночі зазнав ракетного удару з боку російських окупантів, вранці інтенсивно обстрілювали Чугуїв.