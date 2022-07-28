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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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Нічний обстріл Харкова: росіяни влучили в підприємство в центрі міста

Нічний обстріл Харкова: росіяни влучили в підприємство в центрі міста

Київ • УНН

 • 153059 перегляди

КИЇВ. 28 липня. УНН. Російські окупанти вночі обстріляли підприємство в центрі Харкова. Пошкоджено дах та стіни. Про це повідомив начальник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов на своїй сторінці у Facebook, пише УНН.

Цитата

«Сьогодні вночі рашисти обстріляли підприємство в центрі міста. Пошкоджені дах та стіни. На території цехів знаходились 3 охоронці - вони не постраждали», - написав Болвінов.

Слідчі на місці, фіксують правопорушення для майбутнього правосуддя, додав він.

Доповнення

Харків вночі зазнав ракетного удару з боку російських окупантів, вранці інтенсивно обстрілювали Чугуїв.

Українські Національні Новини

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