Ночной клуб в Тунисе закрыли из-за ремикса исламской молитвы

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 53787 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105511 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 162488 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119384 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118302 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113513 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104926 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107245 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103725 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155375 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Ночной клуб в Тунисе закрыли из-за ремикса исламской молитвы

Ночной клуб в Тунисе закрыли из-за ремикса исламской молитвы

Киев  •  УНН

 • 11255 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Один из ночных клубов тунисского курортного города Набуль был закрыт после появления видео, на котором диджей проигрывает ремикс призыва на мусульманскую молитву, передает УНН со ссылкой на ВВС .

Как сообщил губернатор Мнауар Уертани, заведение будет закрыто до дальнейших распоряжений. По факту происшествия начато расследование.

По его словам, владелец клуба был задержан “за нарушение моральных норм и публичное оскорбление скромности”.

“Мы не допустим нападок на религиозные чувства и на святое”, — заявил Н.Уертани.

В самом же видео с фестиваля Orbit Festival двое европейских диск-жокеев проигрывают сет, включающий в себя танцевальную версию призвания к традиционной мусульманской молитвы, на которую верующие собираются пять раз в день.

 

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