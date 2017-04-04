Ночной клуб в Тунисе закрыли из-за ремикса исламской молитвы
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Один из ночных клубов тунисского курортного города Набуль был закрыт после появления видео, на котором диджей проигрывает ремикс призыва на мусульманскую молитву, передает УНН со ссылкой на ВВС .
Как сообщил губернатор Мнауар Уертани, заведение будет закрыто до дальнейших распоряжений. По факту происшествия начато расследование.
По его словам, владелец клуба был задержан “за нарушение моральных норм и публичное оскорбление скромности”.
“Мы не допустим нападок на религиозные чувства и на святое”, — заявил Н.Уертани.
В самом же видео с фестиваля Orbit Festival двое европейских диск-жокеев проигрывают сет, включающий в себя танцевальную версию призвания к традиционной мусульманской молитвы, на которую верующие собираются пять раз в день.