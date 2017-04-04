Нічний клуб в Тунісі закрили через ремікс ісламської молитви
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Один з нічних клубів туніського курортного міста Набуль був закритий після появи відео, на якій діджей програє ремікс призову на мусульманську молитву, передає УНН з посиланням на ВВС.
Як повідомив губернатор Набуля Мнауар Уертані, заклад буде закрито до подальших розпоряджень. За фактом події почато розслідування.
За його словами, власник клубу був затриманий “за порушення моральних норм і публічну образу скромності”.
“Ми не допустимо нападок на релігійні почуття та на святе”, — заявив Н.Уертані.
На самому ж відео з фестивалю Orbit Festival двоє європейських диск-жокеїв програють сет, що включає в себе танцювальну версію закликання до традиційної мусульманської молитви, на яку віруючі збираються п’ять разів на день.