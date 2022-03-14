Ночная бомбардировка Ахтырки: разрушен газопровод

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“Ахтырка после авиаудара российской авиации по жилым кварталам города. В ночь с 13 на 14 марта спасатели тушили пожар, доставали живых людей и тела погибших из-под завалов. Спасли четверых. Количество погибших уточняется, завалы еще разбирают. Также в Ахтырке авиабомбой разрушен газопровод", - говорится в сообщении Живицкого в Telegram.

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Ранее сообщалось, что в результате вражеской авиабомбардировки частного сектора Ахтырки в Сумской области погибли по меньшей мере трое людей.

Также, по словам Живицкого, вечером и ночью 13 марта в Великой Писаревке, Ахтырский район, оккупанты обстреляли частные дома мирных жителей из артиллерии. "Погибших, к счастью, нет", - добавил он.