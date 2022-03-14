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Окупанти бомбардували Охтирку: загинуло щонайменше троє людей

Окупанти бомбардували Охтирку: загинуло щонайменше троє людей

Київ • УНН

 • 93972 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. Внаслідок ворожого авіабомбардування приватного сектору Охтирки в Сумській області загинуло щонайменше троє людей. Про це повідомив у Facebook міський голова Охтирської територіальної громади Павло Кузьменко, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Вночі було авіабомбардування міста Охтирка. Це авіабомбардування було приватного сектору, житлових будинків. Загинуло щонайменше троє людей, інших ще не знайшли”, - розповів мер.

Доповнення

Голова Сумської обласної Військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив, що сьогодні, 14 березня, в Сумській області "зелених коридорів" для евакуації населення не буде.

Українські Національні Новини

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