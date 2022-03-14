Окупанти бомбардували Охтирку: загинуло щонайменше троє людей

Цитата

“Вночі було авіабомбардування міста Охтирка. Це авіабомбардування було приватного сектору, житлових будинків. Загинуло щонайменше троє людей, інших ще не знайшли”, - розповів мер.

Доповнення

Голова Сумської обласної Військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив, що сьогодні, 14 березня, в Сумській області "зелених коридорів" для евакуації населення не буде.