Окупанти бомбардували Охтирку: загинуло щонайменше троє людей
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Внаслідок ворожого авіабомбардування приватного сектору Охтирки в Сумській області загинуло щонайменше троє людей. Про це повідомив у Facebook міський голова Охтирської територіальної громади Павло Кузьменко, передає кореспондент УНН.
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“Вночі було авіабомбардування міста Охтирка. Це авіабомбардування було приватного сектору, житлових будинків. Загинуло щонайменше троє людей, інших ще не знайшли”, - розповів мер.
Доповнення
Голова Сумської обласної Військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив, що сьогодні, 14 березня, в Сумській області "зелених коридорів" для евакуації населення не буде.