Оккупанты бомбардировали Ахтырку: погибли по меньшей мере три человека
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. В результате вражеского авиабомбардировки частного сектора Ахтырки в Сумской области погибли по меньшей мере трое людей. Об этом сообщил в Facebook городской голова Ахтырской территориальной общины Павел Кузьменко, передает корреспондент УНН.
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“Ночью были авиабомбардировки города Ахтырка. Эти авиабомбардировки были частного сектора, жилых домов. Погибло по меньшей мере три человека, других еще не нашли”, - рассказал мэр.
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Председатель Сумской областной Военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что сегодня, 14 марта, в Сумской области "зеленых коридоров" для эвакуации населения не будет.