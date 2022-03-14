Оккупанты бомбардировали Ахтырку: погибли по меньшей мере три человека

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“Ночью были авиабомбардировки города Ахтырка. Эти авиабомбардировки были частного сектора, жилых домов. Погибло по меньшей мере три человека, других еще не нашли”, - рассказал мэр.

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Председатель Сумской областной Военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что сегодня, 14 марта, в Сумской области "зеленых коридоров" для эвакуации населения не будет.