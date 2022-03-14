В Сумській області 14 березня "зелених коридорів" не буде
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Сьогодні, 14 березня, в Сумській області "зелених коридорів" для евакуації населення не буде. Про це повідомляє УНН з посиланням на голову Сумської обласної Військової адміністрації Дмитра Живицького.
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"Сумська область! 14 березня "зелених коридорів" не буде. Жоден з маршрутів станом на сьогодні не погоджено. Подальші перемовини тривають", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
Віце-прем’єр міністр Ірина Верещук розповіла про результати роботи гуманітарних коридорів 13 березня.