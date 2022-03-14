В Сумській області 14 березня "зелених коридорів" не буде

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"Сумська область! 14 березня "зелених коридорів" не буде. Жоден з маршрутів станом на сьогодні не погоджено. Подальші перемовини тривають", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Віце-прем’єр міністр Ірина Верещук розповіла про результати роботи гуманітарних коридорів 13 березня.