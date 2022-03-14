В Сумской области 14 марта "зеленых коридоров" не будет

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"Сумская область! 14 марта "зеленых коридоров" не будет. Ни один из маршрутов по состоянию на сегодня не согласован. Дальнейшие переговоры продолжаются", - говорится в сообщении.

Напомним

Вице-премьер министр Ирина Верещук рассказала о результатах работы гуманитарных коридоров 13 марта.