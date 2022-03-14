Нічне бомбардування Охтирки: зруйновано газопровід
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Після авіаудару російської авіації по житлових кварталах Охтирки було врятовано з-під завалів чотирьох людей. Зруйновано газопровід. Про це повідомив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький, інформує УНН.
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“Охтирка після авіа удару російської авіації по житловим кварталам міста. В ніч з 13 на 14 березня рятувальники гасили пожежу, діставали живих людей та тіла загиблих з-під завалів. Врятували чотирьох. Кількість загиблих уточнюється, завали ще розбирають. Також в Охтирці авіабомбою зруйнований газопровід”, - йдеться в повідомленні Живицького у Telegram.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що внаслідок ворожого авіабомбардування приватного сектору Охтирки в Сумській області загинуло щонайменше троє людей.
Також, зі слів Живицького, ввечері та вночі 13 березня у Великій Писарівці, Охтирський район, окупанти обстріляли приватні будинки мирних мешканців з артилерії. "Загиблих, на щастя, немає", - додав він.