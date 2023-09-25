Ночная атака рф на Одессу: мэрия показала последствия в Воронцовском дворце
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. Одесский городской совет показал последствия ночной атаки российских войск в Воронцовском дворце в Одессе, передает УНН.
Детали
"Вот так выглядит один из кабинетов Воронцовского дворца после очередной атаки россиян по Одессе", - говорится в подписи к фото.
Дополнение
Российские террористы атаковали Одесскую область ударными беспилотниками и двумя типами ракет. Есть попадания. Под ударом оказалась припортовая инфраструктура.
Из-за ночной вражеской атаки на Одессу значительные повреждения получил морвокзал, отель, пострадали объекты в историческом центре города, который является охранной зоной ЮНЕСКО.
Известно о двух погибших и одной пострадавшей.