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29 березня, 17:57 • 233689 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 303523 перегляди

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28 березня, 18:00 • 199180 перегляди

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28 березня, 17:13 • 190033 перегляди

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Нічна атака рф на Одесу: мерія показала наслідки у Воронцовському палаці

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 вересня. УНН. Одеська міська рада показала наслідки нічної атаки російських військ у Воронцовському палаці в Одесі, передає УНН.

Деталі

"Ось так виглядає один із кабінетів Воронцовського палацу після чергової атаки росіян по Одесі", - ідеться у підписі до фото.

Доповнення

Російські терористи атакували Одеську область ударними безпілотниками та двома типами ракет. Є влучання. Під ударом опинилася припортова інфраструктура. 

Через нічну ворожу атаку на Одесу значних пошкоджень зазнав морвокзал, готель, постраждали обʼєкти в історичному центрі міста, що є охоронною зоною ЮНЕСКО.

Відомо про двох загиблих та одну постраждалу.

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