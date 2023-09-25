Нічна атака рф на Одесу: мерія показала наслідки у Воронцовському палаці
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Одеська міська рада показала наслідки нічної атаки російських військ у Воронцовському палаці в Одесі, передає УНН.
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"Ось так виглядає один із кабінетів Воронцовського палацу після чергової атаки росіян по Одесі", - ідеться у підписі до фото.
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Російські терористи атакували Одеську область ударними безпілотниками та двома типами ракет. Є влучання. Під ударом опинилася припортова інфраструктура.
Через нічну ворожу атаку на Одесу значних пошкоджень зазнав морвокзал, готель, постраждали обʼєкти в історичному центрі міста, що є охоронною зоною ЮНЕСКО.
Відомо про двох загиблих та одну постраждалу.