Нічна атака на Одесу: є пошкодження в охоронній зоні ЮНЕСКО, постраждала жінка - мер
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Через нічну ворожу атаку на Одесу постраждали обʼєкти в історичному центрі міста, що є охоронною зоною ЮНЕСКО. Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов у Facebook, передає УНН.
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«Чергова нічна атака рашистів на Одесу. Значних пошкоджень зазнав Морвокзал. Постраждали обʼєкти в історичному центрі міста, що є охоронною зоною ЮНЕСКО», - написав Труханов.
За його словами, усі пошкодження буде зафіксовано.
«Також внаслідок вибухової хвилі пошкоджено житлові будівлі. Травмовано одну цивільну жінку - постраждалій надано медичну допомогу. Міські комунальні служби працюють в оперативному режимі», - зазначив мер.
Нагадаємо
Російські терористи атакували Одеську область ударними безпілотниками та двома типами ракет. Є влучання. Під ударом опинилася припортова інфраструктура.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що в Одесі розширять межу охоронної зони ЮНЕСКО. Після розширення вона проходитиме по вулицях Старопортофранківській, Пантелеймонівській, Леонтовича та Лідерсівському бульвару.