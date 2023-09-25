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Нічна атака на Одесу: є пошкодження в охоронній зоні ЮНЕСКО, постраждала жінка - мер

Нічна атака на Одесу: є пошкодження в охоронній зоні ЮНЕСКО, постраждала жінка - мер

Київ • УНН

 • 266802 перегляди

КИЇВ. 25 вересня. УНН. Через нічну ворожу атаку на Одесу постраждали обʼєкти в історичному центрі міста, що є охоронною зоною ЮНЕСКО. Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов у Facebook, передає УНН.

Цитата

«Чергова нічна атака рашистів на Одесу. Значних пошкоджень зазнав Морвокзал. Постраждали обʼєкти в історичному центрі міста, що є охоронною зоною ЮНЕСКО», - написав Труханов.

За його словами, усі пошкодження буде зафіксовано.

«Також внаслідок вибухової хвилі пошкоджено житлові будівлі. Травмовано одну цивільну жінку - постраждалій надано медичну допомогу. Міські комунальні служби працюють в оперативному режимі», - зазначив мер.

Нагадаємо

Російські терористи атакували Одеську область ударними безпілотниками та двома типами ракет. Є влучання. Під ударом опинилася припортова інфраструктура.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що в Одесі розширять межу охоронної зони ЮНЕСКО. Після розширення вона проходитиме по вулицях Старопортофранківській, Пантелеймонівській, Леонтовича та Лідерсівському бульвару.

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