Ночная атака на Одессу: есть повреждения в охранной зоне ЮНЕСКО, пострадала женщина - мэр

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Киев • УНН

 • 266802 просмотра

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Из-за ночной вражеской атаки на Одессу пострадали объекты в историческом центре города, которые являются охранной зоной ЮНЕСКО. Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов в Facebook, передает УНН.

Цитата

«Очередная ночная атака рашистов на Одессу. Значительные повреждения получил Морвокзал. Пострадали объекты в историческом центре города, являющиеся охранной зоной ЮНЕСКО», - написал Труханов.

По его словам, все повреждения будут зафиксированы.

«Также в результате взрывной волны повреждены жилые здания. Травмирована одна гражданская женщина - пострадавшей оказана медицинская помощь. Городские коммунальные службы работают в оперативном режиме», - отметил мэр.

Напомним

Российские террористы атаковали Одесскую область ударными беспилотниками и двумя типами ракет. Есть попадания. Под ударом оказалась припортовая инфраструктура.

Дополнение

Ранее сообщалось, что в Одессе расширят границу охранной зоны ЮНЕСКО. После расширения она будет проходить по улицам Старопортофранковской, Пантелеймоновской, Леонтовича и Лидерсовскому бульвару.

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