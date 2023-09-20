В Одесі розширять межу охоронної зони ЮНЕСКО: де буде проходити
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. В Одесі розширять межу охоронної зони ЮНЕСКО. Після розширення вона проходитиме по вулицях Старопортофранківській, Пантелеймонівській, Леонтовича та Лідерсівському бульвару. Про це повідомив директор міського Департаменту культури, міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Іван Ліптуга, передає УНН із посиланням на Мінкульт.
Деталі
У складі української делегації Ліптуга взяв участь в засіданні 45-ої сесії Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, яка нещодавно відбулась в Ер-Ріяді у Саудівській Аравії.
Він зазначив, що впродовж сесії українська делегація проводила додаткові консультації з керівництвом Центру всесвітньої спадщини ЮНЕСКО щодо розширення меж зони ЮНЕСКО в Одесі.
Експерти Міжнародної ради з охорони пам’яток та історичних місць, на думку яких покладаються керівні органи ЮНЕСКО, наполягають на розширенні меж «Історичного центру Одеси», – до меж Комплексної охоронної зони історичного центру, що визначена Історико-архітектурним опорним планом 2008 року та Генеральним планом Одеси 2015 року.
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Доповнення
ЮНЕСКО підтвердило руйнування понад 274 будівель різної категорії в Україні внаслідок атак росії. Серед пошкоджених чи зруйнованих будівель є історичні та культурні будинки, монументи, архіви, лабораторії, релігійні об'єкти, наукові об'єкти.