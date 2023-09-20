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В Одессе расширят границу охранной зоны ЮНЕСКО: где будет проходить

В Одессе расширят границу охранной зоны ЮНЕСКО: где будет проходить

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 сентября. УНН. В Одессе расширят границу охранной зоны ЮНЕСКО. После расширения она будет проходить по улицам Старопортофранковской, Пантелеймоновской, Леонтовича и Лидерсовскому бульвару. Об этом сообщил директор городского Департамента культуры, международного сотрудничества и европейской интеграции Иван Липтуга, передает УНН со ссылкой на Минкульт.

Детали

В составе украинской делегации Липтуга принял участие в заседании 45-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, которая недавно состоялась в Эр-Рияде в Саудовской Аравии.

Он отметил, что в течение сессии украинская делегация проводила дополнительные консультации с руководством Центра всемирного наследия ЮНЕСКО по расширению границ зоны ЮНЕСКО в Одессе.

Эксперты Международного совета по охране памятников и исторических мест, на мнение которых полагаются руководящие органы ЮНЕСКО, настаивают на расширении границ «Исторического центра Одессы», – до границ Комплексной охранной зоны исторического центра, определенной Историко-архитектурным опорным планом 2008 года и Генеральным планом Одессы 2015 года.

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Дополнение

ЮНЕСКО подтвердило разрушение более 274 зданий различной категории в Украине в результате атак россии. Среди поврежденных или разрушенных зданий есть исторические и культурные дома, монументы, архивы, лаборатории, религиозные объекты, научные объекты.

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