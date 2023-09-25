Кіпер: знайдено тіло другого загиблого внаслідок нічної атаки рф на Одесу
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Під завалами знайдено тіло другого загиблого внаслідок нічної атаки російських терористів на Одесу. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.
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«Щойно під завалами знайдено тіло другого загиблого внаслідок нічної атаки російських терористів на Одесу.
Висловлюю співчуття родині…», - написав Кіпер.
Доповнення
Окупанти атакували Одеську область ударними безпілотниками та двома типами ракет. Є влучання. Під ударом опинилася припортова інфраструктура.
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Внаслідок нічної атаки рф на Одесу повідомлялося про загиблого.