Кіпер: знайдено тіло другого загиблого внаслідок нічної атаки рф на Одесу

Цитата

«Щойно під завалами знайдено тіло другого загиблого внаслідок нічної атаки російських терористів на Одесу.

Висловлюю співчуття родині…», - написав Кіпер.

Доповнення

Окупанти атакували Одеську область ударними безпілотниками та двома типами ракет. Є влучання. Під ударом опинилася припортова інфраструктура.

Офіс Генерального прокурора показав наслідки атаки ворога на Одесу, де зруйновано морвокзал та розгромлений вщент готель.

Внаслідок нічної атаки рф на Одесу повідомлялося про загиблого.