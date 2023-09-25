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Кіпер: внаслідок нічної атаки рф на Одесу є загиблий

Кіпер: внаслідок нічної атаки рф на Одесу є загиблий

Київ • УНН

 • 203683 перегляди

КИЇВ. 25 вересня. УНН. Внаслідок російської нічної атаки на Одесу загинула одна людина. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.

Цитата

«На жаль, внаслідок російської нічної атаки маємо загиблу людину», - написав Кіпер.

У склад, де зберігалося зерно влучила російська ракета, нагадав очільник ОВА.

«Двоє людей, що працювали у приміщенні, з ночі не виходили на зв’язок. О 12:15 було знайдено тіло однієї із зниклих осіб», - повідомив Кіпер, додаючи, що пошуково-рятувальні роботи тривають.

«Щирі співчуття рідним та близьким…» - резюмував він.

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