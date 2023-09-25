Кипер: в результате ночной атаки рф на Одессу есть погибший

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«К сожалению, в результате российской ночной атаки имеем погибшего человека», - написал Кипер.

В склад, где хранилось зерно попала российская ракета, напомнил глава ОВА.

«Двое людей, работавших в помещении, с ночи не выходили на связь. В 12:15 было найдено тело одного из пропавших лиц», - сообщил Кипер, добавляя, что поисково-спасательные работы продолжаются.

«Искренние соболезнования родным и близким…» - резюмировал он.