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Кипер: в результате ночной атаки рф на Одессу есть погибший

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 сентября. УНН. В результате российской ночной атаки на Одессу погиб один человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.

Цитата

«К сожалению, в результате российской ночной атаки имеем погибшего человека», - написал Кипер.

В склад, где хранилось зерно попала российская ракета, напомнил глава ОВА.

«Двое людей, работавших в помещении, с ночи не выходили на связь. В 12:15 было найдено тело одного из пропавших лиц», - сообщил Кипер, добавляя, что поисково-спасательные работы продолжаются.

«Искренние соболезнования родным и близким…» - резюмировал он.

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