Кипер: найдено тело второго погибшего в результате ночной атаки рф на Одессу
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. Под завалами найдено тело второго погибшего в результате ночной атаки российских террористов на Одессу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.
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«Только что под завалами найдено тело второго погибшего в результате ночной атаки российских террористов на Одессу.
Выражаю соболезнования семье…» - написал Кипер.
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Оккупанты атаковали Одесскую область ударными беспилотниками и двумя типами ракет. Есть попадания. Под ударом оказалась припортовая инфраструктура.
Офис Генерального прокурора показал последствия атаки врага на Одессу, где разрушен морвокзал и разгромлен отель.
В результате ночной атаки рф на одессу сообщалось о погибшем.