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Ночная атака рф на Киев: обломки упали на крышу магазина и территорию предприятия, ГСЧС показала последствия

Киев • УНН

 • 1709811 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. Из-за ночной атаки российский войск на Киев обломки падали в двух районах, были пожары, сообщили в среду в ГСЧС Украины, пишет УНН.

Детали

"Предварительно, падение обломков зафиксировано в Шевченковском и Дарницком районах города", - говорится в сообщении.

Как сообщается, в Дарницком районе "возник пожар на крыше магазина". "Сообщение в Службу спасения поступило в 05:17. Пожар ликвидирован в 06:10 на общей площади 50 кв. м", - сказано в сообщении.

Первый заместитель председателя Дарницкой РГА Николай Калашник сообщил, что в Дарницком районе Киева обломки попали в здание торгового центра "Ашан".

В Шевченковском районе, как отмечается, в 05:15 сразу поступило 4 вызова. "Обломки упали на территорию одного из предприятий столицы с последующим горением. В 06:07 пожар локализован, а в 06:33 ликвидирован. По другому вызову произошло возгорание на открытой местности на площади 10 кв. м", - указали в ГСЧС.

Что касается других двух адресов, как отмечается, вражеские обломки попали в нежилые застройки.

"Погибли 2 человека и еще один человек травмирован", - сообщили в ГСЧС.

Дополнение

Во время ночной атаки рф в результате падения обломков в разных районах Киева, по данным КГВА, погибло два человека. Еще три получили ранения различной степени тяжести.

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