Нічна атака рф на Київ: уламки впали на дах магазину і територію підприємства, ДСНС показала наслідки
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Через нічну атаку російський військ на Київ уламки падали у двох районах, були пожежі, повідомили у середу у ДСНС України, пише УНН.
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"Попередньо, падіння уламків зафіксовано у Шевченківському та Дарницькому районах міста", - ідеться у повідомленні.
Як повідомляється, у Дарницькому районі "виникла пожежа на даху магазину". "Повідомлення до Служби порятунку надійшло о 05:17. Пожежу ліквідовано о 06:10 на загальній площі 50 кв. м", - сказано у повідомленні.
Перший заступник голови Дарницької РДА Микола Калашник повідомив, що у Дарницькому районі Києва уламки влучили у будівлю торговельного центру "Ашан".
У Шевченківському районі, як зазначається, о 05:15 одразу надійшло 4 виклики. "Уламки впали на територію одного із підприємств столиці з подальшим горінням. О 06:07 пожежу локалізовано, а о 06:33 ліквідовано. За іншим викликом сталось загоряння на відкритій місцевості на площі 10 кв. м", - вказали у ДСНС.
Щодо інших двох адрес, як зазначається, ворожі уламки влучили у нежитлові забудови.
"Загинули 2 людини та ще одна людина травмована", - повідомили у ДСНС.
Доповнення
Під час нічної атаки рф внаслідок падіння уламків в різних районах Києва, за даними КМВА, загинуло дві людини. Ще три отримали поранення різного ступеня тяжкості.