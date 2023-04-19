Ночная атака дронов на Одесскую область не имела последствий для энергосистемы, экспорт в три страны продолжается - Укрэнерго

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"Ночная атака россиян беспилотниками в Одесской области не имела последствий для энергосистемы и не привела к необходимости ограничения потребления", - сообщили в компании.

Детали

Производство электроэнергии, как указано, полностью обеспечивает потребность потребителей. В энергосистеме сохраняется достаточный резерв мощности, добавили в НЭК.

"Продолжается экспорт электроэнергии в Словакию, Польшу и в Молдову. Также из Словакии продолжается незначительный импорт", - отметили в Укрэнерго.

Как сообщается, работают все виды генерации. Продолжается половодье. Гидроэлектростанции "Укргидроэнерго" работают в течение всех суток и для минимизации последствий наводнения проводят контролируемые сбросы воды на Днепре и Днестре.

"Сложная ситуация с энергоснабжением остается вдоль линии фронта. Вчера в очередной раз под обстрел россиян попали распределительные сети в Донецкой области", - сообщили в компании.

Восстановление энергосистемы продолжается.

Напомним

В Одесской области ночью уничтожили 10 "шахедов".