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На Одещині Повітряні сили знищили 10 "шахедів"

На Одещині Повітряні сили знищили 10 "шахедів"

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. Під час нічної атаки окупантів на Одещину, у ніч на 19 квітня, зенітна ракетна бригада Одеського повітряного командування "Південь" знищила 10 із 12 дронів-камікадзе. Про це повідомили на своїй сторінці у Facebook Командування повітряних сил ЗСУ, передає УНН.

Цитата

"У ніч 19 квітня 2023 року російські окупанти повторно атакували Україну з південного напрямку ударними безпілотниками іранського виробництва "Shahed-136/131".
Воїнами зенітної ракетної Одеської бригади Повітряне командування "Південь" Повітряних Сил знищено 10 із 12 ударних БпЛА", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Внаслідок нічної атаки російських окупантів на Одещину є влучення по об’єкту громадської інфраструктури.

Українські Національні Новини

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