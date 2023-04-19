В Одесской области Воздушные силы уничтожили 10 "шахедов"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Во время ночной атаки оккупантов на Одесскую область, в ночь на 19 апреля, зенитная ракетная бригада Одесского воздушного командования "Юг" уничтожила 10 из 12 дронов-камикадзе. Об этом сообщили на своей странице в Facebook Командования воздушных сил ВСУ, передает УНН.
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"В ночь 19 апреля 2023 года российские оккупанты повторно атаковали Украину с южного направления ударными беспилотниками иранского производства "Shahed-136/131".
Воинами зенитной ракетной Одесской бригады Воздушное командование "Юг" Воздушных Сил уничтожено 10 из 12 ударных БПЛА", - говорится в сообщении.
Напомним
В результате ночной атаки российских оккупантов в Одесскую область есть попадание по объектам общественной инфраструктуры.