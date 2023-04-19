В Одесской области Воздушные силы уничтожили 10 "шахедов"

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"В ночь 19 апреля 2023 года российские оккупанты повторно атаковали Украину с южного направления ударными беспилотниками иранского производства "Shahed-136/131".

Воинами зенитной ракетной Одесской бригады Воздушное командование "Юг" Воздушных Сил уничтожено 10 из 12 ударных БПЛА", - говорится в сообщении.

Напомним

В результате ночной атаки российских оккупантов в Одесскую область есть попадание по объектам общественной инфраструктуры.