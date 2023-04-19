Нічна атака на Одещину: є влучення по об’єкту громадської інфраструктури - ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Внаслідок нічної атаки російських окупантів на Одещину є влучення по об’єкту громадської інфраструктури. Попередньо без постраждалих, передає УНН з посиланням на сторінку у Facebook Одеської ОДА.
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"Вночі ворог здійснив атаку ударними БПЛА типу Шахід-136 по Одещині. Завдяки вдалій роботі наших сил оборони, більшість БПЛА ворога знищено, але нажаль є влучення по об’єкту громадської інфраструктури", - повідомив начальник Одеської РВА Юрій Крук.
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У Одеській ОДА зазначили, що за попередніми даними постраждалих немає, вживаються заходи з локалізації пожежі.
"За попередньою інформацією, без постраждалих. Вживаються заходи по локалізації пожежі, на місці події задіяні підрозділи ДСНС та інші структури", - зазначив Крук.
Нагадаємо
Сьогодні вночі в Одесі та області було чутно звуки вибухів. У регіоні була оголошена повітряна тривога.