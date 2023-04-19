Ночная атака в Одесской области: есть попадание по объекту общественной инфраструктуры - ОГА

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"Ночью враг совершил атаку ударными БПЛА типа Шахид-136 по Одесской области. Благодаря удачной работе наших сил обороны, большинство БПЛА врага уничтожено, но к сожалению есть попадания по объекту общественной инфраструктуры", - сообщил начальник Одесской РВА Юрий Крук.

Детали

В Одесской ОГА отметили, что по предварительным данным пострадавших нет, принимаются меры по локализации пожара.

"По предварительной информации, без пострадавших. Принимаются меры по локализации пожара, на месте происшествия задействованы подразделения ГСЧС и другие структуры", - отметил Крук.

Напомним

Сегодня ночью в Одессе и области были слышны звуки взрывов. В регионе была объявлена воздушная тревога.