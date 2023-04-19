Нічна атака дронів на Одещину не мала наслідків для енергосистеми, експорт у три країни продовжується - Укренерго
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Нічна ворожа атака дронів на Одещину не мала наслідків для енергосистеми, експорт електроенергії у Словаччину, Польщу та у Молдову продовжується. Про це повідомили в НЕК "Укренерго", пише УНН.
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"Нічна атака росіян безпілотниками на Одещину не мала наслідків для енергосистеми та не призвела до необхідності обмеження споживання", - повідомили у компанії.
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Виробництво електроенергії, як вказано, повністю забезпечує потребу споживачів. В енергосистемі зберігається достатній резерв потужності, додали в НЕК.
"Триває експорт електроенергії у Словаччину, Польщу та у Молдову. Також зі Словаччини продовжується незначний імпорт", - зазначили в Укренерго.
Як повідомляється, працюють всі види генерації. Продовжується водопілля. Гідроелектростанції "Укргідроенерго" працюють упродовж всієї доби і для мінімізації наслідків повені проводять контрольовані скиди води на Дніпрі та Дністрі.
"Складна ситуація з енергопостачанням залишається вздовж лінії фронту. Вчора вкотре під обстріл росіян потрапили розподільчі мережі на Донеччині", - повідомили у компанії.
Відновлення енергосистеми триває.
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