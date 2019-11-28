Ничья с "ПСЖ" вывела "Реал" в плей-офф Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. На "Сантьяго Бернабеу" состоялся центральный поединок 5-го тура группы А Лиги чемпионов в котором "Реал" принимал "ПСЖ", передает УНН.
В начале баталии быстрый прорыв по правой бровке заканчивал Иско. После его выстрела мяч попал к стойке, а дальше улетел в Карима Бензема, который одним касанием отправил его в цель.
Ближе к концу матча Бензема оформил дубль ударом головой, одна парижский коллектив отличился дважды в течение трех минут. Мбаппе замкнул прострел партнера, а Пабло Сарабия пробил под крестовину ворот Куртуа. В компенсированное время Бэйл попал в каркас ворот — 2:2.
Заметим, что французский коллектив забронировал себе первое место в квартете А — 13 очков. “Реал” также пробился в следующий раунд — 8 пунктов.