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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 33009 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 106420 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 91034 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 117455 просмотра

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Ничья с "ПСЖ" вывела "Реал" в плей-офф Лиги чемпионов

Ничья с "ПСЖ" вывела "Реал" в плей-офф Лиги чемпионов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 ноября. УНН. На "Сантьяго Бернабеу" состоялся центральный поединок 5-го тура группы А Лиги чемпионов в котором "Реал" принимал "ПСЖ", передает УНН.

В начале баталии быстрый прорыв по правой бровке заканчивал Иско. После его выстрела мяч попал к стойке, а дальше улетел в Карима Бензема, который одним касанием отправил его в цель.

Ближе к концу матча Бензема оформил дубль ударом головой, одна парижский коллектив отличился дважды в течение трех минут. Мбаппе замкнул прострел партнера, а Пабло Сарабия пробил под крестовину ворот Куртуа. В компенсированное время Бэйл попал в каркас ворот — 2:2.

Заметим, что французский коллектив забронировал себе первое место в квартете А — 13 очков. “Реал” также пробился в следующий раунд — 8 пунктов.

Украинские Национальные Новости

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