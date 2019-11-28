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Нічия з "ПСЖ" вивела "Реал" в плей-офф Ліги чемпіонів

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. На "Сантьяго Бернабеу" відбувся центральний поєдинок 5-го туру групи А Ліги чемпіонів в якому "Реал" приймав "ПСЖ", передає УНН.

На початку баталії швидкий прорив по правій бровці закінчував Іско. Після його пострілу м’яч потрапив до стійки, а далі відлетів до Каріма Бензема, який одним дотиком доправив його в ціль.

Ближче до завершення матчу Бензема оформив дубль ударом головою, одна паризький колектив відзначився двічі протягом трьох хвилин. Мбаппе замкнув простріл партнера, а Пабло Сарабія пробив під хрестовину воріт Куртуа. В компенсований час Бейл поцілив у каркас воріт — 2:2.

Зауважимо, що французький колектив забронював собі перше місце в квартеті А — 13 очок. “Реал” також пробився до наступного раунду — 8 пунктів.

Українські Національні Новини

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