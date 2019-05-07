Ниагарский водопад загорелся синим цветом в честь рождения сына у принца Гарри и герцогини Меган
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Ниагарский водопад в течение часа светился синим цветом в честь пополнения королевской семьи Великобритании, а именно - в честь рождения сына у принца Гарри и Меган Маркл. Как сообщает издание CBC подсветка была включена с 20:30 до 21:30 по местному времени (с 3:30 до 4:30 по Киеву), информирует УНН.
В предыдущие годы водопады светились синими и розовыми цветами в честь рождения принца Джорджа в 2013 году, принцессы Шарлотты в 2015 году и принца Луи в 2018 году.
Добавляется, что освещение водопада утверждается и координируется Советом по освещению Ниагарского водопада, которая отвечает за официальное освещение событий с 1925 года.
Напомним, ранее, 6 мая, у герцога и герцогини Сассекском Гарри и Меган Маркл родился первенец — мальчик. В Букингемском дворце заявили, что мальчик, сын их Королевского Высочества, весит 7 фунтов и 3 унции (3,26 кг).
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Как сообщал УНН, принц Гарри и его жена Меган Маркл могут переехать в Африку вскоре после появления на свет своего первого ребенка.